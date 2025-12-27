Bologna Sassuolo, Italiano: Immobile in ritardo. Affrontiamo una squadra forte, ecco dove dovremo essere bravi

Bologna Sassuolo, Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha presentato la delicata sfida contro i neroverdi. Le parole del tecnico dei felsinei

Vigilia di Bologna Sassuolo per Vincenzo Italiano. Il tecnico dei felsinei ha presentato in conferenza stampa questa sfida.

SASSUOLO – «Loro sono una squadra forte e brava nell’uno contro uno. Dovremo limitarli e lavorare molto bene nei duelli».

IMMOBILE – «Purtroppo è ancora in ritardo di condizione. Deve continuare così e, non essendo in lista UEFA, troverà spazio in campionato nel momento in cui entreremo nel tour de force».

INFORTUNATI – «Lucumi ha recuperato. Skorupski non è ancora pronto. Ferguson non ha un problema di condizione, ma deve trovare continuità. Freluer e Casale ci sono per riassaporare il clima partita».