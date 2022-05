Bologna, sirene estere per Hickey: lo cerca un club di Premier

Sirene estere per Aaron Hickey, esterno in forza al Bologna e autore di una convincente stagione. Un club di Premier lo tenta

Come riporta la stampa inglese, Aaron Hickey sarebbe entrato nel mirino dell’Arsenal, pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per portarlo via da Bologna.

Lo scozzese è stato fin qui autore di una convincente stagione, tanto da attirare su di lui gli interessi di diversi top club italiani, tra cui anche il Napoli.