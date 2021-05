Bologna, Skorupski: «Juve di alto livello, ma vogliamo vincere»

Skorupski, portiere del Bologna, ha parlato a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus. Le sue parole sulla gara

Ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dalla sfida contro la Juventus, ha parlato Skorupski, portiere del Bologna. Le parole.

«Szczesny è un mio amico. Cerco di stimolarmi ogni partita, non solo oggi. La Juve ha giocatori di alto livello però come ho detto cerco di far sempre bene. Oggi per vincere bisogna fare più che bene»