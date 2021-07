Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Pinzolo. Le sue dichiarazioni.

«Sicuramente portare la fascia di capitano dev’essere un orgoglio. Mi è stata data in queste partite e sono contento. Non mi dà più responsabilità perché cerco sempre di essere d’aiuto alla squadra. Per ora è un orgoglio portarla. In queste amichevoli sarò io il capitano, poi vedremo a Casteldebole. Sono tra i più anziani e quindi devo dare la carica giusta per cercare di fare meglio dell’anno scorso. Sono una persona seria e umile. Con i ragazzi ogni tanto sono duro, ma cerco di aiutarli. Se sarò capitano o no, aiuterò comunque i compagni. Se sarò il capitano, imparerò a farlo perché non sono mai stato uno di tante parole. Decideremo insieme, ma non è così importante farlo».