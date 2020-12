Bologna, sospeso il ritiro dopo il pareggio con lo Spezia

Il pareggio ottenuto in rimonta con lo Spezia ha convinto i dirigenti del Bologna a interrompere il ritiro punitivo. La nota del club

Il Bologna ha comunicato ufficialmente di aver interrotto il ritiro imposto alla squadra di Sinisa Mihajlovic in seguito alla sconfitta per 5-1 contro la Roma.

La comunicazione è arrivata al termina della seduta di allenamento odierna.

LA NOTA UFFICIALE – «Ripresa degli allenamenti in vista di #TorinoBFC. Seduta di scarico per i titolari di ieri, lavoro in campo per tutti gli altri. Allenamento differenziato per Sansone, Skorupski, Orsolini, Schouten, Skov Olsen mentre proseguono le terapie per Mbaye e Santander. Alla fine dell’allenamento i giocatori hanno fatto ritorno alle rispettive abitazioni».