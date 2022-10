Bologna, Thiago Motta si aggrappa ad Arnautovic per uscire dalla crisi

Due partite e due sconfitte per Thiago Motta al suo arrivo a Bologna, il tecnico ora si aggrappa ad Arnautovic per uscire dalla crisi

Due partite e due sconfitte per Thiago Motta al suo arrivo a Bologna, il tecnico ora si aggrappa ad Arnautovic per uscire dalla crisi.

Da ex compagno ai tempi del Triplete con l’Inter fino a suo ‘discepolo’ in campo e fuori. L’austriaco ha difeso il tecnico da un tifoso negli allenamenti di ieri a Casteldebole e ora è pronto per dare il suo contributo in campo contro la Sampdoria. Lo scrive Tuttosport.