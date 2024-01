Bologna, Thiago Motta: «Perdere non ci piace, su Karlsson…»

Le parole di Thiago Motta, allenatore del Bologna, in vista della sfida di campionato contro il Genoa. I dettagli

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Bologna-Genoa.

PAROLE – «Si parte dal principio che perdere non piace a nessuno, abbiamo fatto una buona preparazione per affrontare la prossima partita con il Genoa. Non ci piace perdere, prepariamo la prossima partita. Testa al Genoa. Orsolini vedremo se dall’inizio o a gara in corso. Karlsson ancora non è a disposizione per questa partita. Orso ha responsabilità diverse, deve dare il suo contributo alla squadra. Vedo durante la settimana e metto la squadra migliore in campo».