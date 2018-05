Secondo un quotidiano spagnolo, il Chelsea avrebbe messo nel mirino Mauro Icardi: pronta un’offerta da 35 milioni più l’intero cartellino di Alvaro Morata

La notizia che rimbalza dalla penisola iberica ha del clamoroso. Secondo l’incredibile indiscrezione riportata da Cadena Ser, il Chelsea di Roman Abramovich avrebbe messo nel mirino Mauro Icardi. Sembrerebbe che il club inglese sia disposto a mettere sul piatto il cartellino di Alvaro Morata più 35-40 milioni di euro per arrivare al bomber argentino.

Il rinnovo tra il centravanti e i nerazzurri tarda ad arrivare. Gli inglesi potrebbero così aggirare la clausola rescissoria da 110 milioni, valida solo per l’estero e esercitabile nelle prime due settimane di luglio, inserita nell’attuale contratto di Icardi.

Questa notizia va comunque a scontrarsi con quanto accaduto pochi giorni fa a Milano. Alvaro Morata è infatti stato avvistato nel capoluogo lombardo in compagnia del ds bianconero Fabio Paratici. Juve o Inter nel futuro dello spagnolo in Italia?