Boniek: «Lewandowski alla Roma? La penso così»

Zibi Boniek, vicepresidente della UEFA, ha parlato ai microfoni di Radio Centro Suono Sport del futuro di Robert Lewandowski

Zibi Boniek, vicepresidente della UEFA, ha parlato ai microfoni di Radio Centro Suono Sport del futuro di Robert Lewandowski. L’attaccante polacco potrebbe lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione.

«Ho sentito che c’è qualche squadra inglese su di lui. Penso che stia benissimo a Monaco, se dovesse cambiare squadra ci sono quattro o cinque club al mondo che possono permettersi di prenderlo a livello economico. Roma? Non credo che abbia questa possibilità. Sarebbe bello sognare, ma non è fattibile. Quando prendi Mourinho è giusto sognare di prendere quei giocatori che hanno quel qualcosa in più».