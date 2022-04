Bonucci: «Col Bologna una batosta, ora guardiamo a noi stessi». Le parole del difensore della Juventus

Ai microfoni di Dazn, Leonardo Bonucci ha parlato nel pre Sassuolo Juve.

MIGLIOR OCCASIONE PER SFRUTTARE I PASSI FALSI DELLE ALTRE – «È la miglior occasione per fare punti dopo la batosta col Bologna. Guardiamo a noi stessi, le altre non ci devono interessare, il nostro compito è portare a casa i tre punti per guardare più serenità al maggio che ci aspetta».

SASSUOLO – «Contro le grandi si esalta. Ci deve essere la giusta capacità mentale e tecnica per approcciare questa partita. Dobbiamo affrontarle da squadra perché l’obiettivo sono i tre punti».