Bonucci: «Danilo, Demiral e De Ligt stanno dimostrando il loro valore e su Chiellini…»

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua stagione e dell’equilibrio difensivo della retroguardia bianconera

Leonardo Bonucci è stato intervistato da Sky Sport verso Napoli-Juve.

CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE INTEGRALI

STAGIONE – «Fino a qui è stata positiva. Ho giocato tanto con prestazioni buone e altre meno. Quando giochi tanto e in questo contesto, tutto diventa molto più difficile. Il rientro di Giorgio mi sta aiutando, riusciamo a dividerci i compiti durante la partita. Nelle gare precedenti, quando Giorgio non c’era, dovevo tirare qualcosa in più a livello di leadership per poter aiutar tutti quanti. Ora con lui riusciamo a dividerci e tutti riusciamo a beneficiarne. La difficoltà sta nel mantenere alta la concentrazione, è un logorio fisico e mentale ma cerchiamo sempre di fare il massimo».

DIFESA – «Come abbiamo sempre detto, non è soltanto merito della difesa se la squadra non prende gol. È cambiato atteggiamento difensivo, gli interpreti hanno aiutato ma siamo a metà strada. Lavorando sia in fase difensiva che offensiva subiremo sicuramente poco. È il nostro augurio, lavoriamo per questo. Abbiamo trovato interpreti in tutti i ruoli ma soprattutto in difesa. Danilo, Demiral e De Ligt stanno dimostrando il loro valore. Possiamo cambiare interpreti con il risultato che non cambia. Diamo soluzioni al mister, diamo modo di far turnover. Ovviamente con alcune scelte perdi un po’ di esperienza ma anche da fuori cerchiamo di dare una mano in panchina o spogliatoio. Quando è arrivato De Ligt tutti si aspettavano che facesse veder quello che faceva vedere all’Ajax, doveva solo abituarsi alla Juve e al calcio italiano. È un grandissimo difensore e una grandissima persona, si toglierà tantissime soddisfazioni con la Juve e a livello personale».