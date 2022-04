Bonucci: «Con maggiore lucidità avremmo fatto il secondo. Sul non rigore…». Le parole del difensore della Juventus

Leonardo Bonucci ha parlato a Dazn dopo Juve-Bologna.

FINALE – «Abbiamo cercato di spingere in avanti per cercare il gol del pari che poi è arrivato. Con un po’ più di lucidità potevamo fare anche il secondo. Peccato perché una vittoria ci avrebbe dato tanto».

RIGORE SU MORATA – «A noi sembrava dentro, poi la VAR ci permette di identificare il punto esatto e quindi è diventata punizione e non ci son più stati dubbi».

PROBLEMI IN CASA – «Quando giochi alla Juve la pressione ce l’hai sia dentro che fuori dal campo. In alcune situaizoni l’apporto del pubblico ci serve per tirare fuori qualcosa in più che magari altre volte non riusciamo. Oggi abbiamo cercato di vincere ma non ci siamo riusciti. Peccato».