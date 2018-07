Il Milan è passato nelle mani di Elliott. I rossoneri potrebbero essere costretti a cedere Bonucci, Suso e Donnarumma

Il Milan cambia nuovamente padrone passando nelle mani del Fondo Elliott. Ai rossoneri serve vendere per mettere a bilancio 50 milioni di euro e a partire, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbero essere Leonardo Bonucci, Gigio Donnarumma e Suso. I tre pilastri del Milan di Montella prima e Gattuso poi hanno la valigia in mano e potrebbero andare via. Il portiere al momento non ha ricevuto offerte. Contatti concreti non ce ne sono stati nemmeno per Suso ma lo spagnolo ha una clausola da 38 milioni e chi lo vuole non deve far altro che versare quella somma nelle casse del Milan.

Gigio e Suso porterebbero una plusvalenza totale al Milan mentre Bonucci è costato 40 milioni di euro appena un anno fa. Il capitano rossonero piace alle big d’Europa e l’ingaggio da 7,5 milioni di euro è alla loro portata. Leo è uno dei giocatori più pagati della Serie A insieme a Higuain ma entrambi sono stati scavalcati da Cristiano Ronaldo che arriverà a guadagnare 31 milioni di euro a stagione alla Juventus. Il Milan ritiene incedibile il suo capitano ma deve fare i conti con il Fair Play Finanzario e Leo potrebbe essere uno dei sacrificati eccellenti in questa folle estate rossonera.