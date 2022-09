Bonucci: «Fischi? Sono giusti e c’è poco da dire». Le parole del capitano e difensore della Juventus

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni Amazon Prime al termine di Juventus Benfica. Ecco le parole del capitano bianconero:

FISCHI – «Sono giusti c’è poco da dire. Abbiamo perso una gara che non dovevamo perdere ed è giusto che veniamo fischiati e ci metto la faccia io che sono il capitano. Attraversiamo purtroppo questo momento in cui facciamo fatica a fare tutto dopo il gol».

PREOCCUPAZIONI – «Lo sono, non c’è da nascondere nulla. Usciamo spesso dalla partita non so per quale motivo e questo mi preoccupa. Facciamo fatica ad essere costanti. C’è poco da dire, dobbiamo solo stare zitti, lavorare e andare avanti».

PROBLEMA – «Credo sia una situazione che si può cambiare, abbiamo fuori tanti giocatori e la stanchezza si fa sentire. La colpa è di tutti e non del singolo».