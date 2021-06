Bonucci: «Volevamo iniziare così. Piedi per terra ma ce la giochiamo con tutti»

Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Italia contro la Turchia. Le sue parole

«Quando cominci queste avventure un po’ di emozione ci deve essere che ti genera la voglia di giocare. Me la immaginavo così, è la strada che abbiamo intrapreso me l’ha fatta immaginare così e l’abbiamo realizzata. È solo la prima, piedi per terra. Le partite sono ravvicinate, le squadre ci conosceranno sempre di più ma sanno che giocando così potremo mettere in difficoltà tutti. Con la gente attorno è tutto un altro sport, ti aiuta molto col cuore. Ora prendiamo le cose positive e cerchiamo tute le energie per la prossima partita»