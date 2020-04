Bortolo Mutti: «Gasperini sta facendo un lavoro incredibile. Scudetto? Non sarei sorpreso…»

Bortolo Mutti ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni: queste le parole dell’ex tecnico dell’Atalanta sui bergamaschi

Bortolo Mutti ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. Queste le parole dell’ex tecnico dell’Atalanta sulla stagione dei bergamaschi.

Un commento sulla stagione dell’Atalanta: nessuno a Bergamo pensava che la squadra di Gasperini potesse spingersi a fare quelle cose in Champions…

«Quando mi avevano chiesto chi poteva essere la candidata per disturbare la Juve per lo scudetto io avevo detto l’Atalanta. Se guardiamo i numeri dell’Atalanta sono importantissimi, non vedo perchè i nerazzurri non possano essere candidati al titolo, esagerando ovviamente. Gasperini sta facendo un lavoro incredibile e in Champions ha trovato la sua consacrazione, l’augurio è che possa continuare questo cammino perchè è una favola per Bergamo e i suoi tifosi. Penso che questi risultati saranno anche duraturi visto che c’è un lavoro di base importante e la società è ben gestita. L’Atalanta bisogna collocarla nelle top del nostro campionato, assolutamente».

Quindi se un giorno vedremo l’Atalanta con il tricolore sul petto non dovremo meravigliarci

«Sarebbe straordinario, non scandaloso. Difficile ma speriamo, non si sa mai. Sarebbe una cosa incredibile per Bergamo, però ci si può accontentare anche di quello che sta facendo ora».