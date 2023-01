Borussia Dortmund, ufficiale: preso Ryerson dall’Union Berlino – 📸

Il Borussia Dortmund ha reso ufficiale l’acquisto di Julian Ryerson, giocatore proveniente dall’Union Berlino. Il comunicato

👋 Da ist er schon! Julian #Ryerson wechselt vom 1. FC Union Berlin zum #BVB. Der norwegische Nationalspieler hat einen Vertrag bis 30. Juni 2026 unterschrieben und wird bei Schwarzgelb die Rückennummer 26 tragen. 🙌



Alle Infos 👉 https://t.co/ZucE5AhqxC — Borussia Dortmund (@BVB) January 17, 2023

COMUNICATO – La squadra di calcio della Bundesliga, il Borussia Dortmund, ha reagito all’assenza per infortunio del belga Thomas Meunier (31) e ha ingaggiato il nazionale norvegese Julian Ryerson (25) dalla Bundesliga, dall’FC Union Berlin. Il tuttofare difensivo Ryerson, che ha giocato 21 partite ufficiali in tutte le competizioni dall’inizio della stagione ed è uno dei giocatori più utilizzati nel club della capitale e può essere utilizzato sia come terzino sinistro che come terzino destro, ha firmato un contratto con gli otto volte campioni di Germania oggi fino al 30 giugno 2026.