Bosnia Italia 0-5: Girelli trascina le Azzurre con una tripletta

L’Italia Femminile vince 5-0 contro la Bosnia e si porta momentaneamente in testa al girone di qualificazione a Euro 2022

L’Italia Femminile della c.t. Milena Bertolini si porta momentaneamente in vetta al girone di qualificazione a Euro 2022, battendo ben 5 a 0 la Bosnia. A trascinare le Azzurre, Cristiana Girelli autrice di una tripletta. I gol, per la numero 10 della Nazionale sarebbero potuti essere quattro se non avesse sbagliato uno dei 3 rigori calciati.

Ad aprire le marcature ci aveva pensato Galli su assist di Sabatino. A chiuderle, invece, la rete di Linari.

Bosnia (4-3-3): E. Hasanbegovic; Bektas, M. Hasanbegovic, Vujadin, Krso; Grebenar (76′ Milinkovic), Kapetanovic, Velagic; Gacanica (82′ Jelcic), Damjanovic, Gavric (52′ Krajsumovic). A disposizione: Gvozderac, Kundic, Simic, Hamzic, Sakotic, Milovic, Hrelja, Haracic, Hasic. CT: Huren

Italia (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Tortelli, Linari, Boattin (67′ Glionna); Galli, Mascarello (77′ Caruso), Rosucci, Bonansea; Girelli, Sabatino (56′ Giacinti). A disposizione: Schroffenegger, Durante, Bergamaschi, Di Guglielmo, Fusetti, Tucceri Cimini, Prugna, Tarenzi, Polli. CT: Bertolini

Arbitro: Silvia Domingos (Por)

Marcatrici: 18′ Galli, 39′, 55′ rig, 62′ rig Girelli, 87′ Linari

Ammonite: Gacanica, Krso, Grebenar