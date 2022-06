Botman Milan, distanza di otto milioni con il Lille: la situazione

Milan, ballano otto milioni con il Lille per Sven Botman: le ultimissime sull’affare per il difensore olandese

Milan e Lille continuano a lavorare per l’arrivo in rossonero di Sven Botman. Come riferito da Sport Mediaset, tra l’offerta e la richiesta dei francesi ballerebbero ora 8 milioni di euro.

Maldini e Massara hanno infatti messo sul piatto 30 milioni di euro, mentre la domanda è sempre di 38. La volontà del difensore olandese, disposto ad unirsi alla squadra di Pioli, potrebbe fare decisamente la differenza in questa situazione.