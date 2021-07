Botta e risposta tra Sporting Lisbona e Inter sull’affare Joao Mario

L’affare Joao Mario scalda ancora gli animi di Inter e Sporting Lisbona: ecco il botta e risposta tra i due club

Joao Mario è un nuovo giocatore del Benfica. Dopo diverse settimane a trattare con lo Sporting Lisbona, l’Inter ha deciso di rescindere il contratto con il portoghese.

Dopo la rescissione consensuale il centrocampista ha firmato il contratto con il Benfica. A questo proposito ha emanato un comunicato ufficiale proprio lo Sporting Lisbona:

«Inter ha rifiutato nostra proposta, ha rescisso con Joao Mario per farlo firmare per il Benfica. E’ nostra convinzione che sia stato usato un espediente per aggirare una clausola firmata nel 2016. Difenderemo gli interessi del club nelle sedi opportune».

Non si è fatta attendere, tuttavia, la risposta nerazzurra. Ecco il duro comunicato di risposta della società milanese: «FC Internazionale Milano ha preso conoscenza di quanto ha affermato agli organi di stampa lo Sporting Lisbona. Si tratta di dichiarazioni inaccettabili, gravissime e soprattutto prive di fondamento. La Società tutelerà la propria immagine e reputazione nelle sedi opportune».