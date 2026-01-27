Bove racconta: «Ho pensato di smettere, ma non ho paura. Ho capito come accettare ciò che mi è successo. Vi spiego la scelta di giocare al Watford»

Bove, trasferitosi al Watford, ha raccontato il suo adattamento in Inghilterra e come sta in questo momento della sua vita. Le dichiarazioni

Dopo l’arresto cardiaco del dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter, l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo e «un anno molto difficile», Edoardo Bove ricomincia dal Watford, «una squadra che è un po’ come una grande famiglia». Ecco la sua intervista al Corriere della Sera.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

COME VA «Bene, sto imparando a conoscere il mio nuovo corpo. Ho capito come accettare ciò che mi è successo. Ci convivo senza problemi e sono felice di essere qui. Il Watford non è una seconda scelta, è una sfida. Questa è una squadra competitiva, che ha un obiettivo chiaro, quello di tornare in Premier. Per me è il posto giusto».

HO PENSATO DI SMETTERE «Certo. Ci sono momenti così. Puoi solo accettarli. Queste emozioni negative fanno parte di te: ti dici, Edoardo, andiamo avanti, un giorno alla volta, e facciamo del nostro meglio»

PENSIERI «All’inizio quando ho cominciato a correre, sei sette mesi fa, quando mi sentivo il cuore che batteva veloce me ne rendevo conto, ci pensavo. È l’aspetto psicologico. È chiaro che dopo un evento del genere hai pensieri diversi, ma devi abituarti».

LA FORZA DELLA FAMIGLIA «Devo ringraziare la mia famiglia, e la mia ragazza, che è stata molto importante in questo periodo. È stato un anno difficile ma siamo contenti di come lo abbiamo superato. A volte nella vita arrivano prove che superi e ti fanno sentire meglio. Se tenti di attraversare le difficoltà da solo è complicato. I miei problemi sono stati un evento pubblico, tutti hanno visto cosa mi è successo, ma ognuno di noi ha delle difficoltà. Io le ho superate grazie alle persone che ho attorno»

HA PAURA «No. Il mio problema si è verificato all’età perfetta, non ero troppo giovane per capire cosa mi stava successo o troppo anziano per ricominciare. Ho consultato diversi esperti, siamo arrivati alla decisione che posso riprendere a giocare. Mi tengo sotto controllo»

IL WATFORD «Cercavo una squadra dove sarei stato felice e mi sarei sentito a mio agio ed è per questo che ho scelto di venire qui. Con lo staff medico e tecnico stiamo facendo tutto il possibile per tornare in campo in tempi brevi, anche se è difficile dire quando sarà. È molto bello far di nuovo parte di una squadra, conoscere i giocatori, lo spogliatoio. Mi mancava»

HA PARLATO CON ERIKSEN «Si, ci siamo scambiati vari messaggi. Il defibrillatore ora è parte di me, anche se non gli ho dato un nome… È come un telefono, un po’ più piccolo, tra le costole e la pelle. Si sente al tocco, senza la maglietta si vede, ma non mi dà alcun problema. Il primo mese, dopo l’intervento, ho dovuto abituarmi. Credo che sarebbe peggio avere un problema al ginocchio».

UNA SECONDA CHANCE «Una seconda chance con la vita, non solo col calcio. Quando fai il calciatore non ti chiedi mai perché fai questo mestiere, da piccolo sai che stai facendo la cosa più bella al mondo. Quando per un periodo sei costretto a vivere senza, ti manca, ti rendi conto che è una tua vera passione. Continuerò a cercare di riempire la mia vita di cose che mi piace fare».

L’INGLESE «Devo studiare di più, migliorare. Devo parlare con i genitori della mia fidanzata, che è nata qui, a Banbury».

[gpt_ad type="article" device="mobile"]