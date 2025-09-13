Bove, lettera commovente alla Fiorentina: «Mi piace pensare che la nostra storia non finisca qui…». Le parole dell’ex centrocampista viola

Con una lunga e sentita lettera pubblicata su Instagram, Edoardo Bove ha voluto ringraziare la Fiorentina e i suoi tifosi, ripercorrendo un legame diventato indissolubile. Il rapporto tra il centrocampista e il mondo viola si è trasformato in qualcosa di speciale a partire dal 1° dicembre 2024, giorno del drammatico malore accusato durante la partita contro l’Inter. Da quel momento, l’affetto della città, della squadra e della tifoseria lo ha avvolto in un abbraccio indimenticabile.

Il suo forte legame con l’ambiente è stato testimoniato anche dalla visita al Viola Park di giovedì 11 settembre, dove ha salutato i suoi ex compagni. A seguire, ha affidato ai social il suo messaggio carico di gratitudine. Nelle sue parole emerge un sentimento profondo, un ringraziamento sincero per il supporto ricevuto nel momento più difficile. La lettera non è un semplice addio, ma il tributo a una connessione umana che va oltre il campo, cementata dalla solidarietà e dall’affetto.

La lettera di Bove alla Fiorentina

“Cara ACF Fiorentina,

ti ringrazio dal profondo del cuore.

Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai.

Ci abbiamo provato in tutti i modi…

Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui!

Cari Fiorentini,

in così poco tempo, siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore.

Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato.

Il nostro spirito guerriero mai sarà domato!

Cara Firenze,

sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa.

Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di Rialzarmi.

Te ne sarò per sempre grato!

Firenze

sei stata due volte Rinascita”.