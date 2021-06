Calciomercato Milan, ecco il sostituto di Calhanoglu. Attesa per l’ufficialità

Brahim Diaz tornerà a Milano nella giornata di domani. Per lo spagnolo si prospetta una permanenza in rossonero

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe per chiudere il rinnovo del prestito di Brahim Diaz atteso per domani a Milano. Il calciatore spagnolo resterà in rossonero con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto in favore del Milan.

Una permanenza importante anche alla luce dell’imminente partenza di Hakan Calhanoglu destinato a trasferirsi all’Inter nella giornata di domani.