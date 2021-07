Brahim Diaz saluta i compagni a Madrid: lo aspetta il Milan

Brahim Diaz lascia Madrid, il fantasista spagnolo è atteso già nelle prossime ore a Milano: prestito biennale

Brahim Diaz ha appena lasciato il centro sportivo del Real Madrid dopo aver salutato i compagni di squadra e il mister, da domani sarà nuovamente un giocatore del Milan.

Come riportato da Sergio Quirante il giocatore spagnolo alle 10:24 ha lasciato con la propria vettura il campo del Real per partire alla volta di Milano dove ad attenderlo ci sarà un biennale (in prestito) con il Milan.