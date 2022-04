Brambati: «Lapo ha centrato il punto, e la società non ha detto nulla»

Lapo Elkann Juve, Brambati: «Ha centrato il punto, e la società non ha detto nulla». Di seguito le sue parole

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Massimo Brambati ha parlato della situazione in casa Juventus. Di seguito le sue parole.

ELKAN – «Non conta tanto il suo parere ma conta. La società non mi sembra si sia affrettata a fargli togliere il post. E’ comunque uno degli uomini più importanti della famiglia. Credo abbia centrato il punto, non so se la critica è diretta al tecnico o a chi lo ha scelto. Non è un allenatore per ricostruire. Va preso dopo una ricostruzione fatta e con giocatori già fatti e finiti. Prendo ad esempio la cessione affrettata di Kulusevski. Come può un giocatore non essere cresciuto in questo tempo in una stagione e mezza e farlo in pochi mesi in Inghilterra?Per la ricostruzione serviva Conte, che conosce bene l’ambiente Juve. Questa Juve è carente, anche dal punto di vista fisico. C’è responsabilità in questo per quanto concerne gli infortuni. I risultati? Non è tutta colpa di Ronaldo e del suo addio. Kean non era l’uomo giusto, questo è vero, ma certi risultati sono anche colpa sua».