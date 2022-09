Brasile, Bremer: «Un sogno essere qui, voglio andare al Mondiale»

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa di presentazione dopo la chiamata del Brasile

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa di presentazione dopo la chiamata del Brasile. Le sue dichiarazioni:

AMBIZIONI – «Sono molto felice per l’opportunità di essere in Nazionale, è il sogno di ogni atleta, di ogni bambino, essere qui. So che siamo vicini alla Coppa del Mondo, mancano 50 giorni, ma sono venuto qui per ottenere il mio spazio. Sono venuto qui per dimostrare a Tite che sono capace e che posso andare in Coppa».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24