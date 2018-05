Il Brasile ha reso nota la lista dei 23 giocatori che cercheranno di conquistare il sesto mondiale verdeoro: ci sono Miranda, Alisson e Douglas Costa

Il Brasile è pronto. A differenza di molte altre nazionali che in questi giorni hanno preferito diramare un grande elenco di pre-convocati da cui poi verrano scelti i 23 effettivi da portare in Russia, il Brasile ha comunicato già quali saranno i giocatori convocati definitivamente. Con questi i verdeoro proveranno a conquistare il sesto titolo nella loro storia. I brasiliani si presentano alla rassegna russa come, ovviamente, i favoriti. A guidarla ci penserà Tite che pochi minuti fa ha diramato la lista dei 23 convocati.

Saranno tre i rappresentati della Serie A che vestiranno la maglia verdeoro in Russia: il portiere della Roma Alisson, il difensore dell’Inter Miranda e l’attaccante della Juventus Douglas Costa. Assente Dani Alves che sarà costretto a saltare il torneo a causa di un infortunio al ginocchio destro, tra i difensori trova posto Danilo del Manchester City. Con lui, a completare il reparto arretrato, Fagner, Marcelo, Filipe Luis, Marquinhos, Thiago Silva, Geromel ed ovviamente il già citato Miranda. Escluso quindi il bianconero Alex Sandro. Un posto da titolare nel centrocampo pentacampeone se lo contenderanno Casemiro, Fernandinho, Fred, Paulinho, Coutinho, Willian e Renato Augusto del Beijing Guoan.

Ovviamente convocati in attacco, nonostante un infortunio non gli abbia consentito di scendere in campo nelle ultime settimane, la stella della squadra Neymar. Oltre al fuoriclasse del PSG e a Douglas Costa, a completare il reparto saranno il gioiello del Manchester City Gabriel Jesus, Roberto Firmino del Liverpool e Taison dello Shakhtar.