Brasile, Rodrygo: «Con la Corea del Sud sarà difficile»

Le parole di Rodrygo, sostituto di Neymar nel Brasile: «Mi ha aiutato molto, mi ha dato molta fiducia facilitando il mio compito»

In attesa del ritorno di Neymar, il brasile si appoggia a Rodrygo, fantasista del Real Madrid incaricato di non far rimpiangere O Ney alla verdeoro in questo Mondiale. Di seguito le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

NEYMAR – «Mi è piaciuto muovermi in quella posizione, sono sempre pronto a dare una mano. Neymar mi ha trasmesso tanta fiducia. Sto giocando al suo posto ed è stato molto carino con me. Per me è un onore giocare con lui, è il mio idolo. Le sue parole mi facilitano il compito».

INFORTUNI – «Sì siamo preoccupati, è ovvio. Perché chiaramente speravamo che nessuno si infortunasse. Succede, spero che tutti recuperino in fretta».

COREA DEL SUD – «Sarà una partita molto difficile. A giugno li abbiamo battuti per 5-1 ma la gara è stata più difficile di quanto non dica il risultato. Mi aspetto una sfida complicata, anche perché non hanno nulla da perdere».