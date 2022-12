Brasile: Neymar lavora in gruppo: convocato per la Corea del Sud?

Tite potrebbe convocare Neymar per la sfida agli ottavi del Brasile contro la Corea del Sud, ma rimane il dubbio sul suo utilizzo

Buone notizie per la nazionale brasiliana a Qatar 2022: Neymar infatti oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Il calciatore infatti si è allenato con il resto della squadra al Grand Hamad Stadium di Doha, sede del ritiro del Brasile in Qatar.

Secondo quanto riportato dai media brasiliani Tite lo inserirà tra i convocati per la sfida contro la Corea del Sud, ma resta da valutare un suo eventuale utilizzo.