Il capitano del Brasile contro il Messico negli ottavi di finale del Mondiale 2018 sarà il difensore centrale Thiago Silva come confermato dal tecnico verdeoro Tite.

Continua la rotazione nel ruolo di capitano per il Brasile impegnato al Mondiale russo in questo periodo. Come confermato dal selezionatore dei verdeoro Tite , la fascia di capitano per la sfida contro il Messico valida per gli ottavi di finale della competizione mondiale sarà nuovamente il difensore del Paris Saint-Germain Thiago Silva. Il difensore centrale Thiago Silva tornerà ad indossare la fascia di capitano del Brasile dopo averla già posseduta nella partita giocata contro il Costa Rica nella fase a girone del Mondiale russo.

Rotazione dei capitani decisa da Tite, commissario tecnico verdeoro, già prima della partenza per la spedizione mondiale e che ha visto nelle partite contro Svizzera e Serbia, la fascia affidata sempre a difensori, prima Marcelo e poi Miranda. Una tradizione, quella della rotazione, che si vede spesso in Brasile, a differenza di altri Paesi, dove il capitano della Nazionale rimane sempre lo stesso.