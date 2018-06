Probabili formazioni Brasile-Messico: le ultime sugli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. Calcio d’inizio lunedì 2 luglio alle 16

La favorita del Mondiale contro la grande rivelazione. Brasile-Messico ingolosisce. Perché è la partita che più di ogni altra mette a confronto Davide contro Golia. Da una parte i verdeoro. Squadra completa in tutti i reparti, ricca di talento da fare invidia a tutto il pianeta ed esperta al punto giusto. Esperta a tal punto da puntare al gradino più alto del podio senza troppe remore. Il Brasile è forte, fortissimo. Ma è soprattutto solido come poche altre nazionali al mondo. La prova della mentalità della formazione di Tite l’ha data la fase a gironi: sette punti in tre partite delicatissime contro Svizzera, Serbia e Costa Rica. Gioco non ancora esaltante, ma già sufficientemente oliato per poter tentare la scalata alla rassegna iridata. E poi c’è Neymar, che dopo essersi scrollato di dosso la tensione della prime due partite ora è nelle condizioni di poter fare fuoco e fiamme. Contro qualsiasi avversario sulla faccia della terra. Dall’altra parte della barricata c’è il Messico, che il Mondiale lo ha iniziato sotto i peggiori auspici. Il caos legato alla notte brava nel giorno di riposo di Herrera e compagnia ha fatto scalpore, soprattutto in patria. Ma il commissario tecnico Juan Carlos Osorio ha avuto la lucidità di compattare il gruppo e isolarlo dalle critiche. La vittoria contro la Germania campione in carica, poi, ha fatto sì che il Messico iniziasse a balzare alle cronache. Con Lozano e Javier Hernandez sugli scudi. I primi scricchiolii, però, si sono sentiti durante la sconfitta pesante contro la Svezia. E il rischio che le gomme stiano iniziando a sgonfiarsi rischia di diventare concreto. A maggior ragione al cospetto della corazzata Brasile.

QUI BRASILE – La situazione in casa Brasile non è particolarmente confortante, soprattutto in difesa. Danilo è out, ma Fagner garantisce copertura alla corsia di destra. Diversa è invece la questione che riguarda la fascia sinistra: Marcelo è una defezione molto pesante ed è molto complicato che possa recuperare per la sfida degli ottavi di finale contro il Messico. Dovrebbe esserci ancora spazio per Filipe Luis. Sulla trequarti spazio ancora a Willian, nonostante il giocatore del Chelsea non sia in grande spolvero nella rassegna in Russia.

QUI MESSICO – Per Osorio nessun particolare dubbio di formazione: confermatissimo il 4-2-3-1. La bandiera vivente Rafa Marquez resta in panchina, pronto a subentrare a gara in corso. In difesa giocano Salcedo e Gallardo sulle fasce, con Hector Moreno e Alzarez al centro. Davanti, ad assistere l’unica punta Javier Hernandez, ci penseranno Layun, Vela e Lozano.

Probabili formazioni Brasile-Messico (Lunedì 2 luglio, alle 16)

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Paulinho; Willian, Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus. Commissario tecnico: Tite.

MESSICO (4-2-3-1): Ochoa; Salcedo, Moreno, Alvarez, Gallardo; Herrera, Guardado, Layun, Vela, Lozano; Hernandez. Commissario tecnico: Juan Carlos Osorio.