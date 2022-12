Brasile, Thiago Silva: «Non potrò alzare quella coppa da giocatore, ma...»

Thiago Silva, difensore e capitano del Brasile, ha parlato dopo l’eliminazione dei verdeoro dal Mondiale in Qatar

Thiago Silva ha così analizzato l’eliminazione del Brasile ai quarti di Qatar 2022.

LE PAROLE – «E’ difficile avere parole in questo momento. Ho già preso alcune decisioni nella mia vita. Se perdiamo qualcosa di importante è sempre dura per noi. Cerchiamo di rialzare la testa e andare avanti, non c’è altra alternativa. Sfortunatamente non potrò alzare quella coppa come giocatore. Chissà dopo con un’altra funzione».