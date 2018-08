Per le amichevoli di settembre, il selezionatore brasiliano convoca solo due giocatori che giocano in Italia, entrambi alla Juventus

Solo due “italiani” sono stati convocati dal Brasile per le prossime amichevoli contro gli Stati Uniti e contro El Salvador nella prossima pausa per le nazionali a Settembre. Si tratta del duo juventino Douglas Costa e Alex Sandro. Tite rilancia Alex Sandro, dopo la mancata convocazione per gli ultimi mondiali di questa estate. Vedremo se l’ex Porto riuscirà a giocare con più motivazioni e con maggior cattiveria. Appare più scontata la convocazione dell’ex Bayern Monaco, visto che è stato uno dei migliori nella fallimentare campagna russa.

Ecco la lista dei convocati da Tite

PORTIERI: Alisson (Liverpool), Neto (Valencia), Hugo (Flamengo)

DIFENSORI: Alex Sandro (Juve), Felipe (Porto), Filipe Luis (Atletico M.), Thiago Silva e Marquinhos (Psg), Fabinho (Liverpool), Fagner (Corinthians), Dedé (Cruzeiro);

CENTROCAMPISTI: Arthur (Barcellona), Casemiro (Real Madrid), Fred e Pereira (Manchester Utd), Coutinho (Barcellona), Renato Augusto (Beijing Guoan), Paquetá (Flamengo);

ATTACCANTI: D. Costa (Juve), Neymar (Psg), Firmino (Liverpool), Everton (Gremio), Pedro (Fluminense), Willian (Chelsea).