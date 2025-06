Vinicius Junior esulta: «Brasile, vogliamo vincere questo Mondiale! Mi preoccupa questa cosa» - Calcio News 24

Vinicius Junior, attaccante del Brasile, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la partita contro il Paraguay

Il Brasile di Carlo Ancelotti ha conquistato una vittoria sofferta ma decisiva nella gara contro il Paraguay, portandosi così più vicino alla qualificazione per la Coppa del Mondo. Al termine della partita, il protagonista indiscusso Vinicius Junior ha commentato con entusiasmo e realismo l’importante trionfo della selezione verdeoro, sottolineando come questa vittoria fosse imprescindibile sia per la squadra sia per il sostegno dei tifosi brasiliani.

«Sono molto felice per il risultato del mio Brasile», ha dichiarato Vinicius nel post-partita. «Era fondamentale vincere in casa, anche per la nostra tifoseria, e qualificarsi per il Mondiale, che era il nostro obiettivo principale. Adesso il mister avrà più tempo per lavorare sulla squadra e capire quali aspetti si possono ancora migliorare. Non è stata una delle nostre migliori prestazioni, ma nelle qualificazioni conta soprattutto vincere e prepararsi bene per il Brasile che si presenterà al Mondiale.»

Il match tra Brasile e Paraguay è stato deciso da un singolo gol nel primo tempo, al 44°, che ha spezzato l’equilibrio. La rete è stata frutto di una manovra ben orchestrata: Raphinha ha guadagnato metri con una progressione sulla fascia destra, poi Matheus Cunha ha controllato il pallone e servito un cross preciso per Vinicius, che ha finalizzato con freddezza. Questo gol ha dato al Brasile il vantaggio necessario per portare a casa i tre punti e mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime sfide di qualificazione.

Tuttavia, Vinicius ha dovuto anche fare i conti con un’ammonizione durante la partita, che gli farà saltare la prossima partita del Brasile contro il Cile. Un aspetto che il giocatore ha commentato con un certo rammarico ma anche con la consapevolezza della difficoltà del sistema di qualificazione: «Peccato dover saltare la prossima partita», ha detto, «ma nelle qualificazioni sudamericane è sempre complicato gestire i cartellini. Bastano due ammonizioni per essere squalificati. Un fallo può metterti subito a rischio. Ora però è il momento di festeggiare questa qualificazione importante.»

Vinicius ha poi rivolto un pensiero a tutta la squadra brasiliana e al cammino che ancora li attende: «Alcuni giocatori andranno in vacanza, altri invece hanno ancora da giocare, ma tutti meritano di godersi questo momento di gioia. Da settembre, però, il Brasile deve già concentrarsi sulla preparazione per la Coppa del Mondo, che sarà la vera sfida.»

Questa vittoria sul Paraguay consolida la posizione del Brasile nelle qualificazioni e rinforza il morale di una squadra che, nonostante qualche difficoltà, rimane tra le favorite per la vittoria finale ai prossimi Mondiali. La gestione delle energie, la strategia tattica e il recupero degli infortunati saranno aspetti chiave nei mesi che precedono la competizione.

Il Brasile di Carlo Ancelotti (ex Milan), con il suo mix di talento giovane e giocatori esperti, continua a dimostrare perché è una delle potenze mondiali del calcio. Il sostegno del pubblico e la qualità degli interpreti come Vinicius e Raphinha sono fondamentali per alimentare le speranze di gloria. I tifosi brasiliani possono così guardare con fiducia alla Coppa del Mondo, con la speranza che la squadra verdeoro possa tornare sul tetto del mondo.

In conclusione, la partita contro il Paraguay ha rappresentato un momento importante nel cammino del Brasile verso il Mondiale, segnando un passaggio di conferma per una squadra che non vuole lasciare nulla al caso. Le parole di Vinicius sintetizzano perfettamente lo spirito del gruppo: determinazione, sacrificio e voglia di vincere per onorare la maglia verdeoro.