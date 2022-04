Brentford, Frank: «Eriksen si è divertito al Tottenham, ma ora vuole batterlo»

L’allenatore del Brentford Frank ha parlato di Eriksen in vista della partita contro il Tottenham

Thomas Frank, allenatore del Brentford, in conferenza stampa ha parlato in vista della partita contro il Tottenham sottolineando anche la voglia di Eriksen di affrontare la sua ex squadra.

LE PAROLE – «Chris non vede l’ora di affrontare il Tottenham. So che si è divertito lì, ma adesso è concentrato al 100% sul vincere domani. Conte? È’ sempre bello affrontarlo, è un manager fantastico, uno dei più vincenti degli ultimi 10 anni».