Brescia, Bisoli gesto da campione: paga la spesa alle famiglie in difficoltà

Dimitri Bisoli si conferma un ragazzo speciale: il centrocampista acquista viveri per le famiglie in difficoltà

Dimitri Bisoli si dimostra davvero un ragazzo speciale, oltre le qualità di calciatore mostrate nel suo primo anno in Serie A. Il centrocampista e capitano del Brescia, infatti, si è reso protagonista di un gesto da campione.

Come riportato da Tuttosport, Bisoli sta acquistando e portando viveri di prima necessità alle famiglie in difficoltà. Un gesto da applausi in questo momento di difficoltà per l’emergenza Coronavirus.