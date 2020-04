Brescia, Cellino: «Stop al campionato nonostante Gravina e Lotito»

Il presidente del Brescia Massimo Cellino è un fiume in piena. Ecco le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

«Ho dei dolori al fegato e alle ossa, ma in sostanza sono in piedi. Diciamo che il controllo serviva per uscire dalla quarantena invece ecco questa bella sorpresa. Martedì dirò la mia in assemblea. Vogliono ripartire e intanto si spartiscono i premi in silenzio. Così non va bene. Resto della mia idea: stop al campionato, checché ne dicano Gravina e Lotito».