Brescia, Clotet con le valigie: difficoltà Cosmi, spunta l’ipotesi interna

Cellino ha deciso il futuro della panchina del Brescia, Clotet dovrebbe lasciare il posto a una doppia soluzione

La prima si chiama Serse Cosmi che essendo sotto contratto con il Rijeka dovrebbe rescindere per tornare in Italia. Ipotesi al momento difficile e anche per questo, secondo il Giornale di Brescia, si fa largo l’idea Possanzini dalla Primavera.