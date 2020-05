Brescia, oggi primo allenamento di gruppo: Balotelli non si è presentato

Il Brescia si è allenato questa mattina a Torbole ma senza Mario Balotelli: l’attaccante ha disertato l’allenamento

(-Dal nostro inviato) Mario Balotelli torna a far parlare di sé. Il Brescia, questa mattina, ha ripreso gli allenamenti agli ordini di mister Diego Lopez. Primo allenamento collettivo per le Rondinelle ma c’è stato un grande assente.

Stando a quanto riportato dall’inviato di CalcioNews24.com, Mario Balotelli non si è presentato all’allenamento programmato. Il giocatore, che ieri si era allenato solo in palestra, ha disertato l’allenamento collettivo in programma questa mattina.