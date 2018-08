Marcelo Brozovic è tornato a Milano dopo le vacanze post-Mondiale: il centrocampista dell’Inter ha salutato i suoi fans promettendo una stagione…epica

Epic…Brozo. Il centrocampista dell’Inter, rientrato a Milano nelle ultime ore dopo le vacanze seguite al Mondiale terminato al secondo posto con la Croazia, scalpita in vista della prossima stagione. Brozovic, in attesa di ritrovare i compagni di squadra e riprendere gli allenamenti con tutto il gruppo, ha salutato i suoi tifosi tramite Instagram promettendo una grande stagione: «Sono tornato, pronto a scendere in campo! Ci aspetta una stagione epica!». I tifosi dell’Inter sognano, ‘Epic Brozo’ è tornato.