Bruce Arena: «Buchanan, atletismo e tecnica. É perfetto per l’Inter»

L’ipotesi dell’arrivo di Tajon Buchanan all’Inter induce La Gazzetta dello Sport a interrogare Bruce Arena, ex ct degli Usa, che il giocatore lo ha avuto ai New England Revolution.

L’HA CONOSCIUTO NEL 2019 – «Era molto giovane, e le prime cose che saltavano all’occhio erano l’atletismo e la tecnica: combinate insieme a quel livello, con quella precocità, sono una cosa non comune. Quando andò al Bruges la strada per una grande carriera era tracciata, e questo è solo il passo successivo. Non ho dubbi sul suo valore».

BUCHANAN NELL’INTER – «Seguo il vostro calcio e l’Inter ha il sistema di gioco adatto a lui, quel 3-5-2 a cui si è abituato anche in nazionale. Lui è molto forte nell’uno contro uno, gli piace superare in velocità il difensore che lo marca e, se c’è una cosa in cui è molto migliorato, è l’assist. Certo, dovrà adattarsi, da voi è tutto un altro mondo».