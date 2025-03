Bruno Fernandes rivela: «Rigori perfetti? Ho imparato alla Sampdoria da Quagliarella, vi spiego la sua tecnica»

Le parole di Bruno Fernandes, centrocampista del Portogallo, sulla sua abilità nel calciare i calci di rigore. Tutti i dettagli

Bruno Fernandes ha parlato dal ritiro del Portogallo della sua abilità nel tirare i calci di rigore.

RIGORI PERFETTI – «Molti rigoristi hanno un lato fisso e tirano lì. Scelgono prima un lato, calciano di potenza in quella direzione e continuano a segnare. Questo l’ho imparato da Fabio Quagliarella nel periodo in cui ero alla Sampdoria».

TECNICA – «Lui guardava sempre il portiere, aveva una rincorsa veloce ed un tiro molto potente. Ma cercava sempre di capire i movimenti del portiere e tutto ciò l’ho preso da lui perché voglio sempre migliorare e imparare dai migliori. Anche quando vado in Nazionale faccio sempre due chiacchiere con Cristiano Ronaldo per capire qualcosa anche da lui. Ha cambiato spesso il modo di calciare perché nel calcio le cose cambiano rapidamente. I portieri ti iniziano a studiare, a conoscere. Se chiedessi a chiunque al mondo chi sceglieresti per tirare il tuo rigore al 90° minuto e salvarti la vita, o qualsiasi altra cosa, la maggior parte delle persone direbbe Cristiano. Perché sanno che, in quel tipo di momento, è decisivo».