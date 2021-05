Buffon: «Addio alla Juventus scelta ponderata. Sul futuro...»

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha parlato a margine della Partita del Cuore. Le dichiarazioni del numero 77

WOMEN – «L’orgoglio e lo spirito di rivalsa delle donne è altissimo e lo stanno dimostrando in campo. Ho visto Dida e sta quasi meglio di me dopo qualche anno potrebbe giocare. Ho bisogno di qualche giorno per decidere cosa fare, ho bisogno di una piazza in cui ho motivazioni se non non lo farei, ho tempo e penso di sfruttarlo».

ADDIO ALLA JUVE – «Ho fatto una scelta ponderata, anche perché ci sono momenti in cui bisogna fare un passo indietro prima di farne uno troppo in avanti. È stata una scelta giusta con un finale degno».

CRESCIUTO ALLA JUVE – «La Juve mi ha preso da ragazzo e mi ha mi ha fatto diventare uomo. Tanto di quello che ho fatto in carriera l’ho fatto grazie all’ambiente Juve».