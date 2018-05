Buffon, l’agente: «Premier? Ammira il West Ham»

Gianluigi Buffon dice addio alla Juventus: il suo procuratore, Silvano Martina, ha parlato del futuro, aprendo alla Premier League

Silvano Martina, procuratore di Gianluigi Buffon, ha parlato del futuro del portiere della Juventus, in un’intervista rilasciata al Sun. Queste le sue parole: «Non so ancora se quello di domani sarà un addio al calcio. Si è preso due settimane per rifletterci su».

L’agente ha continuato: «In Inghilterra ha sempre ammirato i tifosi del West Ham, non si tratta di un segreto, ne ha anche parlato nel suo libro. Se ci sono offerte? Per rispetto non voglio fare nomi di club specifici, ma posso confermare che Gigi ama molto l’Inghilterra».