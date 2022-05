Buffon: «Ancora in campo col Parma, mi sento importante». Le parole dell’ex portiere della Juventus

Gianluigi Buffon ha risposto alle domande dei tifosi del Parma che hanno partecipato al “Meet&Greet by Cetilar”, il concorso che ogni mese offre la possibilità di aggiudicarsi dei premi gialloblù. Ecco alcune delle parole dell’ex Juventus.

PARMA – «Sicuramente mi vedrai ancora con il Parma, gioco perché mi diverto e mi sento importante nella mia squadra. La speranza e il sogno vanno sempre coltivati, poi magari la vita fa andare le cose in un certo modo che, prima di allora, non pensavi mai potesse accadere. Non perdete tempo, divertitevi, ma cercate di mettere un mattoncino in più alla vostra crescita professionale. Il tempo scorre via veloce, e ve lo dice uno che è da 28 anni che è sul campo e mi sembra ieri che ho iniziato».