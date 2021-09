Buffon: «Donnarumma-Navas? Non ha senso dire uno titolare e uno secondo»

Gianluigi Buffon parla della situazione portiere del PSG con all’orizzonte il dualismo Keylor Navas-Donnarumma: le sue parole

Gianluigi Buffon ha rilasciato un’intervista ai microfoni di BeIN Sports. Ecco una piccola anticipazione relativa al dualismo Donnarumma-Keylor Navas al PSG.

«Secondo me una squadra come il PSG ha portieri forti, non ha senso dire uno è titolare e uno è secondo. Non sarebbe giusto per il secondo. Si può dire, a seconda dello stato di forma faccio giocare uno o l’altro. È giusto che ci sia alternanza e tutti e due abbiano un’opportunità».