Buffon su Bastoni: «Mi sembra tutto eccessivo, sta pagando più del dovuto. Ecco cosa penso del VAR in Inter Juve»

L’ex portiere della Juve, Gianluigi Buffon, ha parlato del VAR in Inter-Juve e dell’episodio che ha coinvolto Bastoni assolvendo il difensore nerazzurro

Gianluigi Buffon, ex portiere e oggi capo delegazione della Nazionale, ai microfoni di Il Messaggero, ha commentato i fischi a Bastoni assolvendo il giocatore nerazzurro ed è tornato a parlare di ciò che è successo in Inter Juve. Ecco le sue parole.

SU BASTONI – «Bastoni? Ci siamo sentiti. Ho trovato il tutto un po’ eccessivo, la cosa andrà inevitabilmente scemando. Ha chiesto scusa, sta pagando ma molto più di quelle che sono le sue colpe».

SU INTER JUVE – «Inter-Juve è stata la conferma che il VAR è imprescindibile e ci si rende conto che deve intervenire proprio su questioni come quella di Kalulu. Come si fa a non poter intervenire su un errore così grave?».

