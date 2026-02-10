Buffon, che investitura su Pio Esposito: «Calciatore e ragazzo speciale, ci porterà al Mondiale! L’ho visto negli spogliatoi e posso dirvi che…»

Il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon, ha speso parole di stima profonda nei confronti di Francesco Pio Esposito

Gianluigi Buffon, leggendario ex portiere della Nazionale, ha esaltato a DAZN le qualità di Pio Esposito. Secondo l’ex capitano, il giovane centravanti di proprietà dei nerazzurri supererà ogni aspettativa grazie a un’umiltà e una determinazione fuori dal comune. Buffon ha definito il talento della Beneamata come l’unica vera certezza per il futuro dell’Italia, scommettendo su di lui come leader per i prossimi Mondiali.

PAROLE – «Penso che Pio arriverà un gradino sopra a tutto quello che voi pensiate possa arrivare perché ho avuto la fortuna di stare con lui, vederlo muoversi negli spogliatoi, in campo e fuori ed è un professionista che ha un’umiltà, determinazione, voglia di apprendere. E oltre ad essere un calciatore è un ragazzo speciale. Se ci porta al Mondiale o no? Certo, su quello non abbiamo dubbi. È l’unica certezza che abbiamo».