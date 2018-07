Ovazione a Klagenfurt per Gianluigi Buffon: il portiere, sostituito nell’amichevole contro il Bayern Monaco, esce tra gli scroscianti applausi dello stadio austriaco

Applausi a non finire per Gianluigi Buffon. Il portiere del Paris Saint-Germain, ieri in campo per oltre un’ora nella gara di International Champions Cup giocata a Klagenfurt tra i parigini e il Bayern Monaco, è uscito tra gli applausi scroscianti dei tifosi. L’ex numero uno della Juve, dopo essere stato sostituito a metà del secondo tempo dal giovane Remy Descamps, ha ricevuto una vera e propria ovazione dal pubblico presente al Wörthersee Stadion; tante le strette di mano e gli abbracci con compagni e avversari, sullo sfondo di uno stadio pieno di ammirazione per un campione dentro e fuori dal campo. A 40 anni, l’avventura di Buffon col PSG è appena iniziata.