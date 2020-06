Bundesliga in TV oggi, il programma del 12 giugno. Si parte forte in Germania, il Lipsia di Timo Werner cerca punti Champions

Giornata numero 31 in Germania, ormai ci si avvicina alla fine del campionato. La Bundesliga è ormai agli atti conclusivi, ma ci sono ancora tantissimi verdetti da emettere. Questa sera scenderà in campo il Lipsia di Timo Werner, che cercherà punti pesanti in ottica Champions League in casa dell’Hoffenheim.

Il programma di venerdì 12 giugno: